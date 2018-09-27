​Медведев: «Продолжительность жизни достигла в России исторического максимума»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев, выступая на заседании кабмина 27 сентября, заявил о достижении исторического максимума продолжительности жизни в России.

«Сегодня средняя продолжительность жизни достигла в нашей стране исторического максимума – около 73 лет. Теперь необходимо идти дальше. Прежде всего – за счёт снижения смертности», - приводит слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Медведев добавил, что сегодня необходимы «системы своевременного выявления заболеваний, максимальный охват диспансерным наблюдением, доступная по всей стране квалифицированная медицинская помощь и, конечно, современные технологии диагностики, лечения и реабилитации, включая телемедицинские технологии».

В планах правительства - переоснастить региональные сосудистые центры, поставить новое оборудование в медучреждения, оказывающие онкологическую помощь. «Будем развивать сеть медицинских учреждений для оказания первичной медицинской помощи. Особенно там, где их нет. На селе и в малонаселённых пунктах создадим или обновим более 1,5 тыс. ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и врачебных амбулаторий», - заключил премьер.