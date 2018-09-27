Названы самые интернет-активные локации на деловой карте Югры

27 сентября 2018 года, ХМАО-Югра. За рабочую неделю «синие воротнички» Югры с помощью смартфонов скачивают более 30 терабайт информации. Такой объем данных сравним с отправкой 164 млн электронных писем в неделю. С началом осеннего делового сезона мобильный трафик в офисных зданиях региона вырос на 20%. Рейтинг бизнес-центров по интернет-активности представили связисты «МегаФона».

Сентябрь энергичнее всех начали компании Ханты-Мансийска. Там трафик в бизнес-центрах вырос в среднем на 78%. На втором месте сотрудники корпораций Сургута, которые стали качать на 25% больше, а замыкают тройку лидеров сотрудники предприятий Нижневартовска с 23% ростом интернет-активности.

ТОП-5 «качающих» деловых центров региона выглядит так:

1.Технопарк высоких технологий, Ханты-Мансийск

2.Офис-центр «Акрополь», Сургут

3.МФЦ «Европа-Сити», Нижневартовск

4.Бизнес-центр «Север», Сургут

5.Торгово-офисный центр «Белые ночи», Сургут.

«Смартфон уже стал полноценным офисным помощником: деловые переговоры проще вести по мобильному, срочные совещания – собирать в корпоративном чате в мессенджерах, а скриншот с экрана почти как полноценный документ. Мы предлагаем нашим клиентам использовать все каналы коммуникации в мобильном интернете на благо бизнеса. Подобрать и настроить под себя необходимый объем мобильных услуг можно с помощью наших новых тарифов «Управляй!», – рассказал Али Хасматулин, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Бизнес-тариф «Управляй!» учитывает мобильные потребности сотрудника в зависимости от его должности и объема задач в компании. Пакеты минут, гигабайтов и SMS варьируются на усмотрение работодателя, обеспечивая ключевым сотрудникам неоходимый объем мобильных услуг. Кроме того, абоненты получают кэшбэк 7% от расходов на связь на свой лицевой счет, его можно потратить на услуги для развития своего бизнеса.

Тариф «Управляй! Специалист»

Тариф «Управляй! Эксперт»

Тариф «Управляй! Менеджер»

Тариф «Управляй! Руководитель»