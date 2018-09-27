​Пьяная югорчанка украла у знакомой девять поросят

37-летнюю жительницу Мегиона подозревают в краже девяти поросят у ее 54-летней знакомой. О преступлении, совершенном под покровом ночи, полицейским сообщила потерпевшая.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Злоумышленница пояснила, что кражу совершила из личных побуждений. Также известно, что в момент совершения преступления она была пьяна. Животные изъяты и возвращены законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит женщине, лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.