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В России повысили пенсионный возраст. Самое главное

В четверг 27 сентября Госдума в финальном третьем чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста, который начнет действовать с 1 января 2019 года. Перед вторым чтением к тексту документа поступило 324 поправки, девять из которых внес президент России Владимир Путин. Предложение главы государства были поддержаны депутатами единогласно. Сжатый пересказ того, как теперь в России будут выходить на пенсию.

– Мужчины в 65 лет, женщины – в 60 лет.
– Постепенное повышение пенсионного возраста будет проходить до 2028 года для мужчин и женщин.
– Накопительная часть пенсии будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.
– Многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно. Женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.
– Возможность на начальном этапе реформы выйти на пенсию на полгода раньше. Если человек должен уйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года.
– Максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста увеличится с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей.
– Трудовой стаж, позволяющий досрочно выйти на пенсию, уменьшится до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.
– Для неработающих пенсионеров, живущих на селе, надбавка увеличится на 25 процентов.
– С 1 января 2019 года до 2024 года годовая индексация пенсий позволит увеличить ее в среднем на одну тысячу рублей.
– Поправка о сохранении действующего возраста выхода на пенсию для жителей Севера не была поддержана депутатами Госдумы.
– За увольнение с работы человека предпенсионного возраста вводится уголовная ответственность для работодателя.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 418, комментариев: 2


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Комментарии:
вера
не нравится
Сегодня в 21:21
можно теперь не работать.
Ринат Кадыров вера
не нравится
Сегодня в 21:59
а раньше нельзя было?

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