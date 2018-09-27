В Нефтеюганске 10 сутки ищут пропавшую девушку

С момента пропажи в Нефтеюганске 23-летней Юлии Филипповой прошло 10 дней, в течение которых в городе не прекращаются поиски девушки. Сотрудникам полиции помогает 20 волонтеров, которые прочесывают лес в районе лыжной базы, куда она пошла за грибами со своим пятилетним сыном. Он то и сообщил о пропаже матери, после того как не смог ее найти.

В поисковой операции, помимо местных добровольцев, участвуют также спасатели из Сургута. В среду 26 сентября водолазы обследовали ближайшее озеро. Полиция Нефтеюганска рассматривает разные версии случившегося, включая криминальную.