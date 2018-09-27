Госдума приняла окончательное решение повысить пенсионный возраст

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России.
За это решение проголосовали 333 депутата, 62 высказались против, воздержавшихся не было.
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России.
За это решение проголосовали 333 депутата, 62 высказались против, воздержавшихся не было.
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