​Жители Урая расписали ветхую деревяшку

Инициативная группа жителей Урая разукрасили фасад старого деревянного дома в центре города (мкр А 70).

Мероприятие прошло в рамках второго Фестиваля стрит-арта и граффити 22 сентября. Идея о появлении в Урае необычного арт-проекта пришла активистам из группы «Живой Урай» еще в мае, после форума «Урай - наш общий дом».

Буквально за полдня более 80 человек, вооружившись красками и кистями, которые предоставили спонсоры, преобразили деревяшку в уникальный объект.