​Нижневартовск вошел в десятку городов с лучшим общественным транспортом

Специалисты портала Domofond.ruпровели опрос, участники которого оценили по десятибалльной шкале утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе». По итогу исследования, в котором голосовали более 60 тысяч человек, аналитики составили рейтинг из 150 городов. «За год средняя оценка по стране выросла почти на 2 балла. Половина респондентов поставили транспорту в своих районах от 8 до 10 баллов», — отметили эксперты, оценивая результаты.

В первую тройку вошли Анапа (8,3 балла), Тюмень(8,2) и Новомосковск (8,1) соответственно.

Нижневартовск занял седьмое место с результатом 8,0 балла и стал единственным городом Югры вошедшим в десятку лучших.

Отметим, Сургут в рейтинге расположился на 20 месте, набрав 7,7 баллов.