На диспансеризацию - два оплачиваемых дня в году. Но не для всех

В Государственной Думе продолжается обсуждение пенсионной реформы. Только что депутаты в третьем окончательном чтении приняли поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие нормы диспансеризации для работающих граждан.

Согласно документу, работникам предпенсионного возраста и работникам, которые уже получают пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, работодатель будет обязан предоставить на прохождение медкомиссии два дня в году с сохранением заработной платы и должности, сообщает официальный портал российского парламента.

Остальным работникам на профмедосмотр будет выделяться один день в три года.

будет предоставлено право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением заработка и должности.