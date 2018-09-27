Госдума признала 2017 год "первым годом выхода из кризиса"

Годовая инфляция за 2017 год в России составила 2,5 процента, что является историческим минимумом. Такое заявление сделал сегодня на пленарном заседании Государственной Думы первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов.

Правительство сегодня отчиталось перед Госдумой об исполнении бюджета за 2017 год.

Доходы федеральной казны составили 15 088,9 млрд рублей, расходы — 16 420,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 1 331,4 млрд рублей, он сократился по сравнению с плановыми значениями примерно в два раза и составил 1,4% ВВП. «Это дало нам возможность пополнить наши резервы — Фонд национального благосостояния был пополнен на 907 млрд рублей», — цитирует заявление Силуанова официальный портал Госдумы РФ.

"Говоря о региональной политике, официальный представитель Правительства сообщил, что с профицитом исполнены бюджеты 38 регионов, с дефицитом – 47 регионов, «что значительно лучше показателей предыдущего года»", - говорится в отчете с заседания.

Председатель Комитета по бюджету и налогам депутат Андрей Макаров назвал 2017 год «первым годом выхода из кризиса».

«Страна преодолела рецессию. Страна вышла на экономический рост и 1,5% — это не статистическая погрешность, это реальная тенденция экономики», — заявил глава бюджетного комитета.

Напомним, что сегодня Госдума должна также принять в окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе в стране.