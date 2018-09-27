​В Солнечном и Нижнесортымском построят школы по концессии 

Администрация Сургутского района объявила о приеме заявок для участия в конкурсах на право заключения концессионного соглашения по строительству двух школ. Компании могут подать документы в срок до 2 ноября. Строительство объектов будет проходить в поселениях Солнечный и Нижнесортымский.

Итоги конкурса будут подведены до 21 февраля 2019 года, после чего будут заключены два концессионных соглашения на восемь лет каждое.

На данный момент разработаны проекты образовательных учреждений. Мощность каждой школы составляет 1100 мест. Кроме того, администрация муниципалитета выделила земельные участки площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Общий объём инвестиций по двум школам составляет более 2 миллиардов рублей.

Отметим, в Югре согласно государственной программе развития образования планируется строительство 14 школ с применением концессионного механизма.

Справка: Строиться и оборудоваться школы будут по схеме муниципально-частного партнерства. На начальном этапе средства в него вложит строительная компания, а по завершении строительства муниципалитет начнет его выкупать в течение восьми лет.