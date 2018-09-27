​Сургут — лидер среди городов Югры по улучшению жилищных условий населения

Глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети сообщил, что Сургут стал лидером среди городов Югры по улучшению жилищных условий населения.

«У нас больше всего жителей, которые улучшили условия проживания за прошедший год. Хорошие показатели и по сокращению балков — в 2017 году мы переселили 227 семей. А темпы ввода жилья в Сургуте вообще в 1,5-2 раза выше среднего по России. Такую оценку дала комиссия по развитию местного самоуправления округа», — написал градоначальник.

Также мэр отметил, что такие результаты — «не повод расслабиться, а руководство к действию»: «Мы проанализируем результаты, чтобы проработать все «узкие места» и стать лидерами по другим показателям».