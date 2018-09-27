​ЦБ заподозрил Кэшбери в построении финансовой пирамиды

Банк России направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о признаках классической финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

«Компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», - пояснил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

По оценкам экспертов, Кэшбери удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», - подчеркнул Лях.

Уточняется также, что в 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

Кэшбери активно рекламируется и в Югре. Клиентам обещают 600-процентную доходность. В официальном паблике компании только во «ВКонтакте» состоит больше 130 тысяч человек.