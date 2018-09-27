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​«Это кощунство!». Госдума отказалась поддержать поправки ЛДПР о сохранении пенсионных льгот для северян

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы отказались сохранять нынешний возраст выхода на пенсию жителям северных регионов страны, а также возможность для людей, выработавших северный стаж, получать страховую пенсию с 50 лет для женщин и 55-ти - для мужчин. Соответствующие поправки в законопроект, который проходит третье чтение в Госдуме, вносили депутаты от ЛДПР.

По словам парламентария, представляющего Югру и Ямал, Владимира Сысоева к нему поступило десятки тысяч обращений от людей, которые просят не поднимать возраст выхода на пенсию для северян. Это необходимо в том числе, и из-за сложных климатических условий, в которых здесь живут люди, что, безусловно, влияет на продолжительность жизни.

Очередная попытка внести поправки была предпринята 26 сентября. Однако сохранение действующего возраста выхода на пенсию не поддержал никто. За поправку, касающуюся получении страховой пенсии при выработке стажа, проголосовал только Артур Чилингаров, представляющий республики Тыва, Хакасия и Красноярский край.

«Это кощунственно по отношению к северянам», - прокомментировал решение коллег Владимир Сысоев.

Законопроект о пенсионной реформе 27 сентября проходит третье чтение в нижней палате парламента. Накануне депутаты внесли в документ изменения, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять до 60 лет, а не до 63-х.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 430, комментариев: 6


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 13:06
Всё правильно - льготы для северян принимались в своё время на время освоения севера, когда тут условия были никакие. Сейчас условия труда практически ни чем не отличаются - современная теплая техника, спецодежда, теплые дома, все продукты - при чем по тем же ценам, что и на большой земле. Более того, количество людей, действительно могущих сказать о суровых условиях работы - вроде бурильщиков или геологов каких, несравнимо меньше всяких там инженеров\чиновников\и прочих служащих, сидящих в тепленьких офисах.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:36
Государству нужны были специалисты для освоения севера- вот оно и гарантировало льготы, тем кто ехал на север. Теперь люди приезжают сами, без приглашения, без специальности. Условия для жизни и работы уже созданы, их трудоустрой, обучи и еще льготы как первопроходцам сохрани. Депутат дешевым популизмом занимается.
Dochimacho Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:11
на минуточку.....специалисты с северов уезжают. Приезжает население с низким образовательным цензом. Оооочень большая разница.
Dylan Моби
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Сегодня в 16:13
Вы точно с севера? Льготы для северян принимались совершенно по другому поводу. Климат у нас тут, знаете ли, близкий к арктическому. Если учили географию, то должны знать, что наш округ ничем не защищен от влияния холодных воздушных масс Арктики, у нас тут нет уральских гор и, тем более, теплых атлантических течений. Поэтому зима 8 месяцев году, резкие перепады температур и давления, что сопровождается различного рода болезнями, которые изнашивают человеческий организм значительно быстрее, нежели у жителей регионов с более мягким климатом. Именно поэтому и снижали планку пенсионного возраста по отношению к другим регионам. Про бурильщиков и геологов сказали, а про то, что уличные работы отменяются в актированные дни - нет. В -45 отменяют уличные работы, а офисным рабочим и в -60 никто не отменит. Они не живут в офисах, не добираются туда через телепортацию, им придется идти пешком на работу в мороз, потому что машина при такой температуре уже вряд ли заведется. А это должно поощряться льготами, ибо тяжелые условия жизни.
Моби Dylan
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Сегодня в 16:26
аки даже и родился тут.
Сколько раз было -60? Ноль раз? около 50 было неделю или две.
В минус 30 никакого дискомфорта ни для тебя в теплом пуховике ни для машины, ни для автобуса. Еще - раз, да, тут совсем не комфортная зима, но ВСЕ условия, чтобы её комфортно переносить - есть. По крайней мере, сургут не анадырь какой-нибудь. Тут вся инфраструктура есть. Льготы вводились для того, чтобы люди ехали в некомфортные неизвестные условия. Сейчас вопрос трудовых ресурсов не стоит остро.
Андрей Захаров Моби
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Сегодня в 16:44
Оставить пенсионный возраст на сегодняшнем уровне - это перебор, но сохранить 5-летний разрыв необходимо!
Факт Вашего рождения в ХМАО еще не свидетельство глубоких познаний о влиянии длительной работы в условиях местного климата на организм даже представителя офисного планктона

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