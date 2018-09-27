​«Это кощунство!». Госдума отказалась поддержать поправки ЛДПР о сохранении пенсионных льгот для северян

Депутаты Госдумы отказались сохранять нынешний возраст выхода на пенсию жителям северных регионов страны, а также возможность для людей, выработавших северный стаж, получать страховую пенсию с 50 лет для женщин и 55-ти - для мужчин. Соответствующие поправки в законопроект, который проходит третье чтение в Госдуме, вносили депутаты от ЛДПР.

По словам парламентария, представляющего Югру и Ямал, Владимира Сысоева к нему поступило десятки тысяч обращений от людей, которые просят не поднимать возраст выхода на пенсию для северян. Это необходимо в том числе, и из-за сложных климатических условий, в которых здесь живут люди, что, безусловно, влияет на продолжительность жизни.

Очередная попытка внести поправки была предпринята 26 сентября. Однако сохранение действующего возраста выхода на пенсию не поддержал никто. За поправку, касающуюся получении страховой пенсии при выработке стажа, проголосовал только Артур Чилингаров, представляющий республики Тыва, Хакасия и Красноярский край.

«Это кощунственно по отношению к северянам», - прокомментировал решение коллег Владимир Сысоев.

Законопроект о пенсионной реформе 27 сентября проходит третье чтение в нижней палате парламента. Накануне депутаты внесли в документ изменения, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять до 60 лет, а не до 63-х.