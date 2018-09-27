Дворцу юннатов в Сургуте быть

Компания депутата думы Югры Ильи Кандакова "Сургутгазстрой" согласилась довести до ума долгострой станции юннатов в Сургуте по ул. Университетской.

Об этом стало известно сегодня на заседании думы Сургута.

В настоящее время долгострой проходит экспертизу. Не исключено, что часть здания, строительство которого было заморожено десять лет назад, придется снести. А потом построить заново.

В любом случае, назначение объекта не изменится. В здании разместится станция юннатов с мини-зоопарком.

Когда строительная компания приступит к работам, но, главное, сможет их завершить, должно стать известно к середине октября.