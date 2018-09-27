​Количество желающих протестовать против пенсионной реформы резко сократилось

Число россиян, желающих протестовать против пенсионной реформы, сократилось с 53 процентов в августе до 35 процентов в сентябре. Данные опроса «Левада-центра» публикуют «Ведомости».

При этом только 29 процентов опрошенных считают, что инициативы президента РФ Владимира Путина, выдвинутые им в телеобращении 29 августа, смягчают реформы. 40 процентов полагают, что предложения главы государства никак ее не меняют, а 25 процентов уверены, что они ее даже ухудшают.

34 процента из тех, кто знаком с выступлением Путина, заявили, что стали относиться к президенту хуже, семь процентов - лучше.

27 сентября в Госдуме пройдет третье чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Накануне документ был принять во втором чтении с теми поправками, которые предложил президент. Так, возраст выхода на пенсию для женщин поднимут до 60 лет, а не до 63-х, как планировалось изначально.