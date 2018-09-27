​Налоговая: В мессенджерах распространяется некорректная информация о льготе по налогу на имущество

Обращаем внимание, что информация, распространяемая в сети интернет (Viber, WhatsApp, Одноклассники, ВКонтакте) о льготе по налогу на имущество физических лиц (20 кв.м) и земельному налогу (6 соток), является некорректной. Уточнять официальную информацию необходимо на официальном сайте ФНС www.nalog.ru , либо в налоговых органах.

Напоминаем, что при исчислении налога исходя из кадастровой стоимости объектов налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 кв. м от его общей площади, в отношении каждой квартиры и части жилого дома – на величину кадастровой стоимости 20 кв. м, в отношении комнаты или части квартиры – на 10 кв. м.

Эти налоговые вычеты учитываются автоматически при расчете налога для всех объектов соответствующего вида. Для их применения собственнику объекта недвижимости не нужно обращаться в налоговую инспекцию с каким-либо заявлением, включая заявление о предоставлении налоговой льготы.

В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты налога на имущество физлиц, в графе «налоговая база» указывается кадастровая стоимость налогооблагаемого объекта с учетом ее уменьшения на величину налогового вычета. Если при его применении налоговая база принимает отрицательное значение, налог за такой объект не выставляется.