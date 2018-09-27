​Всероссийский форум музейного искусства в Ханты-Мансийске принимает заявки на участие

С 4 по 6 декабря в столице ХМАО пройдет «VIII Югорская полевая музейная биеннале», сообщается на сайте департамента культуры округа.

Инициатором и организатором форума выступает Музей Природы и Человека.

Цель мероприятия — интеграция музеев и научных центров Югры и Российской Федерации.

Полевая музейная биеннале направлена на распространение и расширение опыта использования в музейной практике результатов палеонтологических, археологических, этнографических, естественнонаучных, историко-бытовых и других экспедиций.

На форуме участники смогут обсудить нетрадиционные способы использования музейных предметов и музейных коллекций в экспозициях и на выставках, в издательских и мультимедийных проектах, в культурно-образовательной деятельности.

Югорская музейная биеннале приглашает к поиску новых идей в представлении музейных собраний. Именно свежий взгляд позволил расширить формат форума и включить в его программу, помимо традиционной научно-практической конференции, фестиваль визуальной антропологии, научно-практические семинары, открытые лекции, мастер-классы и др.

В программе биеннале: научно-практическая конференция «Роль полевых исследований в сохранении историко-культурного и природного наследия Югры» по направлениям: археология, этнография, история, естественнонаучные исследования, музееведение; открытые лекции; фестиваль визуальной антропологии (авторское кино); презентация музейных печатных изданий.

К участию приглашаются музейные, научные учреждения, издательства Югры и Российской Федерации с тематическими печатными изданиями за 2017-2018 гг.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В VIII ЮГОРСКОЙ ПОЛЕВОЙ МУЗЕЙНОЙ БИЕННАЛЕ.

