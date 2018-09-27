В Югре возбуждено шесть уголовных дел за ложные сообщения о терактах

Жители Югры за четыре месяца 2018 года шесть раз сообщали о готовящихся терактах. Информация не подтвердилась, а за ложные сообщения возбуждены уголовные дела. Вруны наказаны - одни получили крупные штрафы, другие лишены свободы.

Чаще всего на ложные сообщения о теракте решались выпившие люди. Например, 29-летний вартовчанин, будучи пьяным, сообщил о готовящемся взрыве в одном из игровых залов. За это он лишен свободы на 1,5 года.

Его землячка, также в состоянии алкогольного опьянения, решила вызвать панику у соседей и сообщила им о том, что дом скоро взорвется. О том, как нехорошо пугать людей, у нее будет время подумать во время года исправительных работ.

Также «минеры» проявляли активность в Сургуте, Пыть-Яхе и Нефтеюганске.

Но, отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей, в этом году ложные сообщения о терактах поступают реже. В 2017-м было возбуждено 25 таких уголовных дел.