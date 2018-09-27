Галерея «Стерх» покажет сургутянам маски из разных уголков мира

6 октября в галерее современного искусства «Стерх» откроется выставка «Маски — наследие мира». На ней будут представлены экспонаты из Азии, Африки, Европы и Америки. Посредством масок экспозиция расскажет сургутянам о культурных особенностях, быте и традициях разных уголков мира.

На выставке можно будет увидеть более 70 уникальных экспонатов: от древних масок до произведений искусства, что украшали лица на венецианских карнавалах. Кроме того, посетители смогут сделать памятные фотографии в галерее. Сотрудники предложат зрителям несколько этнических музыкальных инструментов для игры и фотографирования. По желанию посетителей — «Стерх» предоставляет сопроводительные познавательные экскурсии.

Окунуться в таинственный мир масок можно до 11 ноября.

Стоимость билетов: 80 / 50 рублей (взрослые / дети, студенты, пенсионеры).

Стоимость экскурсии — 350 рублей (от 5 до 25 человек).

Часы работы галереи «Стерх» 11:00 — 18:00. Выходные: понедельник, вторник.

Телефон для справок и записи на экскурсии: 350-978.