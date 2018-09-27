В Сочи стартует «Формула-1». Главным маршалом выступит сургутянин

Сегодня в Олимпийском парке Сочи стартует «Формула-1». На трассе, которая считается одной из самых современных в Восточной Европе, будут работать 500 судей из разных стран. Возглавит их сургутянин Александр Распопов. Всего от Югры на главные соревнования автоспорта поедет четверо маршалов-волонтеров.

Расписание Проведения Гран-при России Формулы-1:

27 сентября: Прогулка по пит-лейну и автограф-сессия пилотов FORMULA 1

28 сентября: Свободные заезды FORMULA 1, гонки поддержки FORMULA 2 и GP3

29 сентября: Квалификация FORMULA 1, гонки поддержки FORMULA 2 и GP3

30 сентября: ГОНКА FORMULA 1, гонки поддержки FORMULA 2 и GP3

Справка:

Главный маршал на таких соревнованиях обязан сообщать дирекции гонок об инцидентах, произошедших на трассе. Оставшиеся трое югорчан займут посты трек-маршалов. В их задачи входит уборка с трассы автозапчастей и очистка поверхности от технических жидкостей в случае аварии.