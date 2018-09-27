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​СМИ: Финансирование содержания и ремонта федеральных трасс планируют сократить в два раза

Минфин предлагает к 2021 году сократить более, чем в два раза объем бюджетных средств, направляемых от акцизов на бензин и масла в Федеральный дорожный фонд (ФДФ). Об этом со ссылкой на законопроект ведомства сообщают «Известия».

В ФДФ должно поступать 83 процента от таких платежей. Однако с 2017 года это правило было приостановлено. До конца 2020 года из бюджета в ФДФ будет перечисляться меньше денег: в 2018 году — 54 процента, в 2019 — 37 процентов, в 2020 — 36 процентов. Минфин предлагает закрепить законопроектом показатель в 36 процентов на постоянной основе. Если изменения вступят в силу, в 2021 году ФДФ не досчитается 340 миллиардов рублей. Сэкономленные на транспортной инфраструктуре средства могут быть направлены на другие расходы федерального бюджета, в том числе и социальные.

Ряд экспертов высказали опасение, что экономия на ремонте автотрасс может привести к резкому ухудшению их качества. Однако в «Росавтодоре» такой угрозы не видят.


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Сегодня в 08:59, просмотров: 139, комментариев: 0


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