Сегодня компании ТЭК проведут в Сургуте ярмарку вакансий

Сегодня, 27 сентября, в рамках второго дня XXIII Международной специализированной выставки «Сургут. Нефть и Газ – 2018» пройдет ярмарка вакансий от ведущих компаний ТЭК ХМАО-Югры. Участниками мероприятия выступят АО «Тюменьэнерго», Сургутский центр занятости населения и ПАО «Сургутнефтегаз». Ярмарка продлится с 15:00 до 18:00 в конференц-зале №2 спорткомплекса «Энергетик» (ул.Энергетиков, 47)

Сама выставка открылась вчера и проработает до завтрашнего дня. Это уже традиционное мероприятие, которое на протяжении 23 лет собирает на своей площадке экспертов, специалистов, представителей ведущих российских и международных компаний нефтегазовой индустрии. В этом году в выставке принимают участие более 120 компаний из семи стран, которые представят: оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, энергетическое и электротехническое оборудование, промышленные технологии для автоматизации производства, автомобильную спецтехнику и многое другое.

Мероприятия второго дня выставки объединены темой «Молодежный день». Это диалоговая интеллектуальная площадка, призванная объединить представителей отрасли и молодежную аудиторию. В рамках молодежного дня пройдут ярмарка вакансий и презентации образовательных программ нефтегазового профиля вузов.