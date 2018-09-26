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​Российские автомобилисты рассчитывают, что реформа ОСАГО приведет к снижению тарифов

В России увеличилось количество автомобилистов, которые поддерживают либерализацию ОСАГО. Такое заявление сделала , руководитель количественного департамента исследовательского холдинга «Ромир» Светлана Поликанина на пресс-конференции «Итоги парламентских слушаний по ОСАГО».

«Они ждут, что реформа позволит устанавливать индивидуальные тарифы, увеличивать сроки страхования по ОСАГО, обеспечит рост возмещения ущерба, возможность использования устройства телематики для получения скидок за безаварийную езду и т.п.», - цитирует Поликанина пресс-служба холдинга.

Исследование на эту тему показало, что 69 процентов автомобилистов считают, что свободный тариф снизит стоимость ОСАГО для добросовестных водителей. При этом, по мнению 57 процентов автовладельцев, либерализация должна упростить покупку полисов ОСАГО, почти столько же процентов уверены, что ОСАГО в таком случае станет более клиентоориентированным.

Кроме того, 72 процента автовладельцев считают, что добросовестные водители, имеющие настоящие полисы ОСАГО, но не пользующиеся выплатами, фактически платят за недобросовестных водителей и за мошенников.

Ранее зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что стоимость «автогражданки» после расширения тарифного коридора может снизиться для водителей, которые безаварийно водят машину в течение двух-трех лет.

Масштабная реформа ОСАГО была анонсирована 15 мая. В ЦБ признали действующую систему несбалансированной. Первым этапом реформы должно стать расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20 процентов вниз и 20 процентов вверх.


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Сегодня в 21:12, просмотров: 99, комментариев: 0


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