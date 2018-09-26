​Большинство россиян считают, что о стариках должно заботиться государство

62 процента россиян возлагают заботу о пожилых людях на государство. 28 процентов считают, что этим должна заниматься семья. Четыре процента готовы возложить ответственность за старшее поколение на коммерческие медорганизации, два процента - на общественников, около одного процента - на религиозные учреждения.

Таковы результаты опроса, проведенного социологами «Левада-центра» к Международному дню пожилого человека.

Интересно, что респонденты старше 55 лет чаще возлагают надежды на государственный патронаж (67% против 50% в группе 18-24-летних), в то время как молодежь чаще возлагает эту обязанность на семью (38% против 24% в группе 55+).

Также четверть опрошенных респондентов старше 55 лет «иногда», «часто» или «очень часто» ощущают дефицит общения, в то время как среди 18-24-летних лишь 14 процентов респондентов указали на эту проблему. Чувство покинутости и изолированности от социальной жизни «иногда», «часто» или «очень часто» ощущали 17 и 20 процентов пожилых, а среди лиц среднего возраста – почти вдвое меньше.

«Чувство изолированности у пожилых усиливается при изменении семейно-брачного статуса. В среде респондентов в возрасте 55 лет и старше, которые не состоят в брачных отношениях в силу разных причин (овдовели, развелись и т.п.), показатели социальной эксклюзии выше, чем среди респондентов этой же возрастной категории, но состоящих в браке или имеющих рядом близкого человека. Доля опрошенных, которые испытывают подобные настроения, среди одиноких «пожилых» россиян составляет порядка 25-27%, в то время как среди «семейных» пожилых таковых вдвое меньше (9-12%)», - отмечается в исследовании.

Международный день пожилого человека отмечается 1 октября с 1991 года.