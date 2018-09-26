​В 2019 году АЗС могут начать штрафовать за недолив топлива

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила инициативу наказывать автозаправочные станции (АЗС) оборотными штрафами за недолив топлива уже в 2019 году.

«Выявленные в результате проверок нарушения по продажам некачественного топлива снизились с 40 до 14 процентов. Однако мы увидели, что стала возникать другая проблема — недолив нефтепродуктов. Росстандарт вышел с инициативой ввести оборотные штрафы за недолив. Этот законопроект одобрен, в ближайшее время будет согласован с ведомствами и внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Госдуму», — сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Законопроект будет рассмотрен Госдумой в осеннюю или весеннюю сессию, передает «Интерфакс».

Ранее Федерация автовладельцев России опубликовала итоги мониторинга АЗС в 13 регионах, который показал, что три четверти АЗС в стране недоливают бензин.