​Акция для предпринимателей: 2 по цене 1!

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Сургутнефтегазбанк предлагает юридическим лицам выгодные условия обслуживания в системах: «СНГБ Онлайн Бизнес», «СНГБ мобильный Онлайн Бизнес».

С 31 августа в СНГБ действует специальное предложение. Теперь пользователи систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк» до конца 2018 года могут совершенно бесплатно подключить новые приложения «СНГБ Онлайн Бизнес» и «СНГБ мобильный Онлайн Бизнес» без отключения системы «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк».

Информация, передаваемая в «СНГБ Онлайн Бизнес», защищена с помощью современных средств криптозащиты информации.

Стоимость обслуживания при этом не изменится.

Подробнее о новых системах и приложении – на сайте www.sngb.ru