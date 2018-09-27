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Новый Год в новой квартире

26 октября с 17:00 до 22:00 Сургутнефтегазбанк в рамках проекта года – вечеринки SNGB-Night проводит ночную распродажу недвижимости с участием крупных застройщиков региона и страны. Ведущие строительные компании – «Брусника», «Сибпромстрой», «Бонава» и «Северстрой» представят свои индивидуальные предложения по продаже новых квартир. А организатор мероприятия – Сургутнефтегазбанк только в эту ночь при подаче заявки на ипотечный кредит предоставит скидку -1%.

Самое время воспользоваться выгодным предложением от СНГБ и партнеров банка! Встречайте новый год в новом доме!

В программе мероприятия:

  • выставочные экспозиции от партнеров банка;
  • снижение процентов по ипотечному кредиту;
  • специальные акции от застройщиков;
  • уютные консультации и оформление заявок;
  • розыгрыши призов и праздничные акции.

Вход свободный для всех!

Место проведения – РК «Вавилон».

Ждем вас на ночной распродаже недвижимости!


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27 сентября в 19:26, просмотров: 813, комментариев: 0


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