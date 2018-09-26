​SNGB-Night 2018! Событие года, которого вы ждали, совсем скоро в Сургуте!

Самая яркая ночь, море подарков и призов, мастер-классы и самое главное – ночная распродажа недвижимости – всё это SNGB-Night 2018! Грандиозная вечеринка, которая проходит раз в году и запоминается надолго, совсем скоро в Сургуте!

26 октября в 17:00 в РК «Вавилон» Сургутнефтегазбанк и компания VISA приглашают всех на мероприятие года – SNGB-Night! Пора зажигать звезды и исполнять желания!

В программе мероприятия:

с 17-00 до 22-00 (ВХОД СВОБОДНЫЙ):

ночная распродажа недвижимости;

мастер-классы для взрослых и детей от партнеров и участников мероприятия;

призы и подарки от бизнес-партнеров банка;

веселая фотозона;

с 22-00 (ВХОД ПО БИЛЕТАМ):

звезда танцпола – группа «Мираж»;

призы и подарки от бизнес-партнеров банка;

веселье и драйв!

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА SNGB-Night:

1. Оформите до 25 октября 2018 года в офисах банка карту VISA Platinum. Если Вы уже являетесь держателем карты VISA Platinum Сургутнефтегазбанка, то оформите c 03 сентября по 25 октября 2018 г. страхование* этой банковской карты.

2. Получите к карте сертификат-приглашение** на SNGB-Night.

3. 26.10.2018 предъявите сертификат при входе в РК «Вавилон».

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*Период страхования на год и более

**Сертификаты выдаются в офисах Сургутнефтегазбанка только на территории ХМАО-Югры.