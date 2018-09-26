​Просто о сложном или все, что нужно знать про инвестиции и Индивидуальные инвестиционные счета

Просто о сложном или всё, что нужно знать про инвестиции и Индивидуальные инвестиционные счета
Уважаемые клиенты! Сургутнефтегазбанк приглашает вас на семинар, посвященный инвестициям.
Мероприятие будет интересным как начинающим инвесторам, так и профессиональным трейдерам.
На семинаре вы узнаете:
- Индивидуальный инвестиционный счет – все от открытия до закрытия;
- Налогообложение на рынке ценных бумаг – все налоговые льготы. Как выбрать нужные;
- Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг от квалифицированного инвестора;
- Как составить индивидуальный инвестиционный портфель, вариант портфеля для ИИС.
Также на семинаре вы получите возможность задать любые вопросы на тему финансов.
Спикеры:
- Антон Джуган, заместитель директора Уральского филиала ПАО «Московская биржа».
- Яровой Руслан, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках – начальник фондового отдела АО БАНК «СНГБ».
ЖДЕМ ВАС 13 октября 2018 года в 12:00 в Сургутнефтегазбанке по адресу: улица Григория Кукуевицкого, 19 (конференц-зал).
Желающим посетить семинар просьба предварительно записаться по тел.: (3462) 39-83-85, 39-83-86, 32-82-63, 39-82-69. Количество мест ограничено.
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