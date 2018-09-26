​Из-за повышения ставки НДС тарифы ЖКХ вырастут в 2019 году в январе и июле

Двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году утвердило правительство России. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

Таким образом, счета за коммуналку станут выше на 1,7 процента с 1 января и на 2,4 процента - с 1 июля.

Первая индексация связана с повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов: двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство.

Ранее Орешкин отмечал, что совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

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