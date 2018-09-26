​ВЦИОМ: этим летом россияне отдали предпочтение отдыху на даче и остались недовольны

Летний отпуск четверть россиян (26%) провели на даче. Только половина из них именно такой вид отдыха и предпочитает, выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За границу съездили только шесть процентов опрошенных. На курортах Краснодарского края побывали также шесть процентов респондентов, в Крыму – три процента. Каждый третий россиянин провел свободные летние дни дома (32%). Не удалось взять отпуск этим летом 22 процентам.

По сравнению с прошлым летом снизились траты россиян в отпуске. Бюджет на одного члена семьи составил 37 179 рублей (против 37.363 в 2017 г.). В мае этого года в среднем россияне планировали потратить 44 205 рублей.

Уровень удовлетворенности отдыхом существенно выше среди тех, кто смог отправиться в путешествие, нежели среди тех, кто оставался дома или был на даче: 85 процентов против 53-х.

«Если в прошлом году последние были недовольны из-за нехватки денег, то в нынешнем году среди главных причин неудовлетворенности отдыхом - отсутствие возможности отправиться в то место, о котором мечтали (39%). Выезжавшие за пределы домашнего региона, отмечают невозможность побывать там, где хотелось бы (37%), высокие цены в месте отдыха и погодные условия (по 29%)», - уточнили социологи.