Юные спортсмены и активисты встретились со спецназовцем Сергеем Ефимовым // ФОТО

Спортсмены «Сибирского легиона» и участники военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» встретились с ветераном специального отряда быстрого реагирования «Рысь» центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, членом Союза писателей России Сергеем Ефимовым.





Гость рассказал участникам мероприятия о собственном жизненном пути, поделился воспоминаниями о службе в спецназе и о друзьях однополчанах-героях и их подвигах. Также ветеран спецназа ответил на множество вопросов юнармейцев, в том числе затронули тему творчества поэта.

«Первое стихотворение я написал в первом классе. Я обалдел, что в школе дисциплина, за плохую учебу ставят двойки, а потом ругают родители. Ощутив все эту несправедливость, я написал стихотворение о том, как плохо учиться в школе. С тех пор и пишу», — отмечает Ефимов.

Юные спортсмены секции спортивного туризма провели показательные выступления.

Кроме того, гость провел презентацию авторской книги «Обычные люди специального назначения, где он простым и доступным языком рассказывает о внутреннем мире тех, про кого обывателям зачастую ничего неизвестно.

В завершении встречи полковник и ветеран СОБР «Рысь» продемонстрировал комплекс силовых упражнений для поддержания своего тела в отличной форме.

«Я стараюсь поддерживать себя в хорошей форме, потому что у меня есть сын и дочка. Если я буду пить и курить, но при этом говорить им что нужно заниматься спортом, это будет неправильно. Я стараюсь подать им пример не на словах, а на деле», — объяснил Ефимов.

Фото методистов «Сибирского легиона»