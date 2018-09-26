​Синоптики объявили штормовое предупреждение в Югре

В четверг, 27 сентября, в Югре ожидается усиление ветра до 11-16 метров в секунду. Штормовое предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансйиского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра будет дождливо, температура воздуха днем составит 15-20 градусов выше нуля.

28 и 29 сентября ожидаются дождь, мокрый снег, туман и порывистый ветер. В пятницу дневные температуры приблизятся к плюс 15 градусам, в субботу - не превысят 12 градусов.