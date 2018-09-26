​Санврачи прокомментировали информацию о «химических ожогах от воды» в Пыть-Яхе

В окружную больницу Пять-Яха не обращались ни взрослые, ни дети с химическими ожогами, полученными от водопроводной воды. Таких случаев не зарегистрировано с момента введения в эксплуатацию централизованной системы водоснабжения, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Однако в ходе регулярного мониторинга за качеством водопроводной воды выявлены нарушения. Так, в ряде случаев питьевая вода не соответствует СанПиНу по санитарно-химическим показателям таким, как цветность, железо, аммиак (по азоту), мутность, привкус, окисляемость перманганатная, запах при 60 °C.

Стоит отметить, что ранее ряд СМИ сообщили, что из-за низкого качества водопроводной воды жители Пыть-Яха жалуются на химические ожоги, которые получают при ее использовании. Эту информацию опровергли в администрации города. Однако замглавы города Алексей Золотухин пояснил Ura.ru, что в городе проводится тестовый запуск установки по очистке воды, в связи с этим на прошлой неделе управляющая компания расклеила на дверях домов объявление о том, что данную воду в пищу употреблять не рекомендуется.