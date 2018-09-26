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​Солнечный готовится к зиме

В поселке отремонтировали детский сад, провели реконструкцию улиц и котельной

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил с рабочей поездкой поселок Солнечный. Главной его задачей было проконтролировать, как протекает завершение реконструкции улиц для организации движения автобусов, насколько качественно проведен ремонт в детском саду «Аист» и как обстоят дела с котельной после ее реконструкции и установки нового котла.

Глава поселка Игорь Наумов встретил Анатолия Сименяка на одной из улиц, которая попала под программу обновления. Вместе они посмотрели, как были обустроенные новые тротуарные дорожки и ливневки.

«Здесь давно не проводились ремонтные работы. Некоторые дороги у нас в разбитом состоянии. Мы уже отремонтировали улицу Строителей, но только до улицы Спортивная, на которой, кстати, сейчас завершается укладка ливневых желобов. Также обустроены тротуарные дорожки. Сейчас принято решение закончить работу по этим объектам, а потом возьмемся за следующие», – рассказал председатель Думы Сургутского района.

Реконструкция улиц позволила создать несколько промежуточных автобусных остановок.

«Раньше маршрутные автобусы Сургут – Солнечный ехали сразу на конечную остановку, и жителям приходилось добираться от нее до дома. Сейчас же появились дополнительные остановки, что облегчает жизнь населению поселка», – пояснил Наумов.

Следующим объектом, который посетил Анатолий Сименяк, стал детский сад «Аист», где в 2017 году был проведен капитальный ремонт на сумму 12,4 млн рублей. У бюджетного учреждения отремонтировали кровлю, заменили оконные блоки, утеплили фасад и сделали многое другое.

«Сегодня мы посмотрели, насколько эффективно выполнены работы. В общем-то, я доволен, но есть нюансы и небольшие претензии к подрядчику – не все работы выполнены доброкачественно. Момент с кровлей до конца не отработан. Течь как была, так она и осталась. Этот вопрос мы поднимем и обсудим, – прокомментировал качество выполненных работ Анатолий Сименяк. – осталось провести ремонт в группах и немного обустроить спортивную площадку».

Еще одной проблемой для поселения была нехватка мощностей котельной. По словам председателя Думы Сургутского района, сейчас она полностью решена.

«Котельный вопрос стоял здесь очень остро. В связи с чем в 2017 году была проведена реконструкция котельной, также было принято решение установить новый котел. На эти цели только в прошлом году было выделено свыше 11 миллионов рублей. У нас еще будет застраиваться 9 микрорайон, запланировано строительство новой школы. Эти мощности потребуются. Они все будут задействованы», – пояснил он.

Анатолий Сименяк подчеркнул, что в целом, поселок находится в хорошем состоянии: «Солнечный расположен близко к городу. Те же застройщики заходят сюда с большим желанием нежели чем в отдаленные селения. Мы построили здесь спортивные объекты. В этом году будет сдан новый хоккейный корт. Перспективы у поселка хорошие, радужные».


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Сегодня в 12:00, просмотров: 213, комментариев: 0


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