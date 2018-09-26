​Защитит от мошенников и спонтанных покупок? В России начал действовать закон о временной блокировке карт

26 сентября в России вступил в силу закон, который позволяет банкам временно блокировать операции по банковским картам и приостанавливать их действие на срок до двух рабочих дней.

Эта мера направлена на дополнительную защиту клиентов банков от кибермошенников. Теперь финансовые организации будут следить за операциями по картам и по умолчанию блокировать те, которые кажутся им сомнительными. После этого сотрудники банка обязаны будут связаться с ее владельцем, сообщить о блокировке и попросить подтвердить совершение операции. Если выяснится, что владелец карты об операции ничего не знал, она будет отклонена. Если же связаться с держателем карты для подтверждения не получится, блокировку снимут и средства переведут через два рабочих дня.

Всю информацию обо всех попытках получить незаконный доступ к средствам клиентов банки должны будут передавать ЦБ, который для этого создаст собственную базу данных.

Однако новый закон таит в себе подводные камни, предупреждают «Известия». Так, сомнения у банка могут вызвать спонтанные большие покупки, которые вам не свойственны. Или географические несостыковки. Например, если бы позавтракали в ресторане Сургута, а за ужин расплачиваетесь в Париже, банк может заблокировать вашу карту и вы окажетесь в затруднительном положении в поездке, потому что пока не понятно, насколько оперативно будут связываться представители банка с клиентами. Эксперты советуют на такой случай иметь при себе вторую карту или предупреждать банк о запланированной поездке. В некоторых финансовых организациях сделать это можно через приложение или интернет-банк.

Кроме того, есть вероятность, что мошенники воспользуются лазейкой, связанной с потенциальной угрозой блокировки карты. Преступники уже опробовали эту схему, рассылая в начале сентября SMS от имени банков с угрозой блокировки карты. Чтобы не попасться на их уловки, стоит помнить, что банки никогда не просят называть PIN-коды, cvc-коды и пароли из телефонных уведомлений. Если у вас запрашивают эту информацию, есть все основания полагать, что с вами говорит мошенник. При малейшем подозрении стоит прервать разговор и самостоятельно перезвонить на горячую линию финансовой организации.