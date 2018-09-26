​Банк «Югра» признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра». Конкурсным управляющим утверждена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), сообщает «Интерфакс».

Во время заседания представители учредителя банка ходатайствовали о проведении экспертизы для определения рыночной стоимости активов банка по состоянию на дату отзыва лицензии, а также об истребовании у ЦБ РФ и временной администрации некоторых документов. Однако ходатайства были отклонены.

Лицензию у «Югры» отозвали в июле 2017 года. Банк на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100». Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 миллиардов рублей.