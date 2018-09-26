В Мегионе расследуют загадочную гибель девочки и ее отца

В Мегионе в собственной квартире обнаружены тела девочки и ее отца. Расследование обстоятельств трагедии занялись сыщики. Как сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР по Югре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Изучается условия воспитания и проживания ребенка, также собирается характеризующая информация на эту семью. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления», - уточнила представитель ведомства.

От других комментариев в управлении отказались, не назвав также статью, по которой ведется следствие.

По данным Ura.ru, речь идет о расследовании уголовного дела по статье о доведении до самоубийства. Источник агентства сообщил, что тела мужчины и девочки обнаружил младший брат погибшей. При несовершеннолетней найден ее дневник. Также уточняется, что девочка долгое время находилась на учете у социальных служба, а ее отец больше года нигде не работал.