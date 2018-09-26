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Раздевалки будут. Но не в административном корпусе, а в спортзале

Депутаты Сургута разрешили выделить три миллиона рублей на проект завершения строительства главного стадиона города

Спортсменам приходится переодеваться на трибунах уже восемь лет
Спортсменам приходится переодеваться на трибунах уже восемь лет

Бюджетный комитет думы Сургута утвердил финансирование проектно-изыскательских работ для строительства второй очереди муниципального объекта "Спортивное ядро". Правда, строить будут не административно-бытовой корпус, как предполагалось по первоначальному проекту, а быстровозводимый спорткомплекс - с большим игровым залом на 540 квадратных метров и помещением поменьше, на 380 квадратов, которое планируется использовать для помещений под раздевалки, душевые, буфет и небольшой спортзал.

Напомним, что весь объект "Спортивное ядро" состоит из трех так называемых очередей, АБК в проекте значился под номером два. Но его строительство было заморожено на неопределенный срок еще восемь лет назад. В 2010 году в эксплуатацию была введена пусковая очередь № 1 - сам стадион, затем спустя пять лет очередь № 3 - лыжероллерная трасса. Об административно-бытовом комплексе спортивного учреждения город забыл, хотя отсутствие элементарных бытовых удобств не раз вызывало нарекания со стороны спортсменов и болельщиков, а также добавляло немало в организации крупных спортивных мероприятий.

Расчетная стоимость быстровозводимого спортзала вместе с оборудованием составит примерно 151 миллион рублей. Если администрация Сургута найдет возможность профинансировать строительство этого сооружения, город получит наконец-то полноценный спортивный объект – городской стадион, удобный для всех категорий горожан: взрослых, детей, в том числе – и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото А. Онопы


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Сегодня в 09:01, просмотров: 143, комментариев: 0


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