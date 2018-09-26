Раздевалки будут. Но не в административном корпусе, а в спортзале

Бюджетный комитет думы Сургута утвердил финансирование проектно-изыскательских работ для строительства второй очереди муниципального объекта "Спортивное ядро". Правда, строить будут не административно-бытовой корпус, как предполагалось по первоначальному проекту, а быстровозводимый спорткомплекс - с большим игровым залом на 540 квадратных метров и помещением поменьше, на 380 квадратов, которое планируется использовать для помещений под раздевалки, душевые, буфет и небольшой спортзал.

Напомним, что весь объект "Спортивное ядро" состоит из трех так называемых очередей, АБК в проекте значился под номером два. Но его строительство было заморожено на неопределенный срок еще восемь лет назад. В 2010 году в эксплуатацию была введена пусковая очередь № 1 - сам стадион, затем спустя пять лет очередь № 3 - лыжероллерная трасса. Об административно-бытовом комплексе спортивного учреждения город забыл, хотя отсутствие элементарных бытовых удобств не раз вызывало нарекания со стороны спортсменов и болельщиков, а также добавляло немало в организации крупных спортивных мероприятий.

Расчетная стоимость быстровозводимого спортзала вместе с оборудованием составит примерно 151 миллион рублей. Если администрация Сургута найдет возможность профинансировать строительство этого сооружения, город получит наконец-то полноценный спортивный объект – городской стадион, удобный для всех категорий горожан: взрослых, детей, в том числе – и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото А. Онопы