​В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

В Госдуме создана рабочая группа для работы над законопроектом о легковом такси. Документ упорядочит работу агрегаторов так, чтобы они несли ответственность за безопасность пассажира, а также пропишет режим труда и отдыха водителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу председателя комитета по транспорту Евгения Москвичева сообщает «Интерфакс».
Кроме того, комитет предлагает ввести в России квоту на иностранцев-водителей легкового такси или вообще запретить им работать извозчиками.
По словам Москвичева, сейчас эта тема обсуждается с субъектами. «Для того чтобы человек мог работать в такси, он должен пройти экзамены, чтобы снялись все вышеперечисленные вопросы», - считает депутат.
Он добавил, что в последнее время зафиксировано много ДТП с участием такси: «И есть жалобы пассажиров, что водитель не знает, куда ехать, водитель не знает русского языка, поэтому мы не можем не заниматься этим вопросом».
Общественный спорт. Директор центра физического развития «Атлет» Артур Балтиков // ONLINE 26 сентября в 12:00