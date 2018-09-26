​В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

В Госдуме создана рабочая группа для работы над законопроектом о легковом такси. Документ упорядочит работу агрегаторов так, чтобы они несли ответственность за безопасность пассажира, а также пропишет режим труда и отдыха водителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу председателя комитета по транспорту Евгения Москвичева сообщает «Интерфакс».

Кроме того, комитет предлагает ввести в России квоту на иностранцев-водителей легкового такси или вообще запретить им работать извозчиками.

По словам Москвичева, сейчас эта тема обсуждается с субъектами. «Для того чтобы человек мог работать в такси, он должен пройти экзамены, чтобы снялись все вышеперечисленные вопросы», - считает депутат.

Он добавил, что в последнее время зафиксировано много ДТП с участием такси: «И есть жалобы пассажиров, что водитель не знает, куда ехать, водитель не знает русского языка, поэтому мы не можем не заниматься этим вопросом».