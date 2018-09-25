​ВЦИОМ составил народный рейтинг топ-менеджеров России

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер признан самым успешным топ-менеджером страны. Такое мнение высказали десять процентов опрошенных Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Также в тройку лучших вошли глава Сбербанка Герман Греф, собравший шесть процентов голосов, и глава Роснефти Игорь Сечин с пятью процентами.

Впрочем, 68 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос, кого из российских руководителей высшего уровня коммерческих организаций, они считают наиболее успешными.

Треть опрошенных считают главными качествами топ-менеджера грамотность, образованность и компетентность. В числе прочих качеств - коммуникабельность (15%), порядочность (14%), лидерские качества и целеустремленность (по 12%) и ответственность (10%).

49 процентов респондентов утверждают, что эту должность могут занять только люди, с рождения обладающие определенными качествами, еще 41 процент говорят, что топ-менеджером можно стать, если развить в себе необходимые качества.

Треть россиян (33%) полагают, что чаще всего обычные управленцы становятся топ-менеджерами с помощью дружеских связей, 28 процентов опрошенных считают, что в нашей стране успешным руководителем высшего уровня можно стать благодаря заслугам и успешному опыту управления. Каждый пятый участник опроса (20%) полагает, что топ-менеджером без помощи родственников не стать.