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​В России первым авиадебоширам запретили летать

Авиакомпания «Аэрофлот» первой в России активизировала «черный список» пассажиров. Запрет на полеты на год уже установлен для трех авиадебоширов, рассказал глава компании Виталий Савельев.

«Это два пассажира, которые устроили дебош на рейсе Москва - Алма-Ата, и по ним принято решение об административном наказании, и они не будут летать нами год. И третий пассажир - это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело. Он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж», - цитирует главу авиакомпании «Интерфакс».

Соответствующий закон вступил в силу в июне. Он разрешает авиакомпаниям вести «черные списки» пассажиров и отказывать им в перевозке в течение года.


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25 сентября в 20:44, просмотров: 250, комментариев: 0


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