​В Югре заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов

В Югре за прошедшую неделю, с 17 по 23 сентября, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 11 процентов, но остается ниже уровня эпидемического порога на 16,9 процента.

«Данный подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями ожидаем и прогнозируем и связан формированием детских коллективов в начале учебного года - доля детей в возрасте до 17 лет составляет основное количество заболевших –69,7 процента всех заболевших. Случаев гриппа не зарегистрировано. Госпитализирован 131 человек», - уточнили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

В округе идет прививочная кампания. Вакцинированы более 141 тысячи человек - 18,6 процента от запланированного количества.