​На карту «убитых» дорог Югры нанесли 239 объектов и отправили список правительству округа

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Югре обновили рейтинг «убитых» дорог региона. В его основу легли данные «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

На региональной вкладке проекта отмечено 239 ненормативных участков дорожной сети в различных муниципалитетах округа. По мнению жителей, в ремонте нуждается 150 километров дорожного полотна.

Эксперты ОНФ подчеркнули, что на карте есть участки, которые жители отмечают из года в год, но в планах муниципальных властей их ремонта нет. Сред таких объектов - улица Инженерная в Сургуте и улица ЗПС в Нижневартовске.

Отмечается также, что югорчан беспокоят не только ямы и колдобины на городских улицах и во дворах жилых домов, но и состояние межмуниципальных трасс.

Список «народного рейтинга» дорог активисты ОНФ в Югре направили муниципальным и региональным властям с предложением учесть мнения граждан при составлении планов ремонтных работ на ближайшую перспективу.