Территория Сургутского перинатального центра будет благоустроена до 20 октября

К 20 октября уровень благоустройства территории нового перинатального Центра в Сургуте составит 99 процентов, а наружное освещение будет включено 15 октября. Конкретные даты озвучил сегодня на заседании окружного проектного комитета директор производственной фирмы "ВИС" Юрий Раушкин.

Представитель строительной организации проинформировал партнера по ГЧП (правительство Югры), что готовность объекта на сегодняшний день составляет 80-90 процентов. Собственно строительные работы были завершены еще летом. Из недоделок - благоустройство территории, подключение к инженерным сетям и завершение установки оборудования.

Напомним, что строительство Сургутского перинатального центра ведется по принципу ГЧП: по большей части - за счет собственных и заемных средств строительной организации. По данным агентства regnum, инвестиции округа в в этот проект составляют 2 млрд рублей. Остальные 80% суммы (10 млрд рублей) — это инвестиции частного партнера — компании «ВИС». После ввода Центра в эксплуатацию в течение семи лет группа «ВИС» будет вести его техническую эксплуатацию.

Соглашение о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации Сургутского клинического перинатального центра было заключено в конце декабря 2014 года. Общая площадь будущего центра, включающего в себя три блока, составит 63 тысячи квадратных метров. Новый перинатальный центр в Сургуте рассчитан на 10 тысяч родов в год и сможет одновременно принимать более 300 рожениц. В отличие от обычного роддома, здесь будут диагностировать и лечить сложные заболевания у мам и малышей с применением робототехники.

Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин напомнил о том, что на базе Сургутского центра охраны материнства и детства должна появиться также научно-производственная лаборатория «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики».

фото - со страницы в VK главы Сургута Вадима Шувалова