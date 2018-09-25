​Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров

25 сентября нижняя палата парламента России приняла закон об уголовной ответственности за увольнение или отказ в трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Документ внес на рассмотрение Госдумы президент РФ Владимир Путин.

«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста или необоснованное увольнение с работы по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов», - пояснили в пресс-службе Госдумы.

Инициатива внесена в связи с повышением возраста выхода на пенсию, чтобы обеспечить работой пожилых людей.Под предпенсионным возрастом предлагается понимать возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.