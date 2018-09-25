В Сургуте может появиться свое «Зарядье»

Строительная компания «Северстрой» рассказала о разработанном ею проекте продолжения улицы Геологической до Югорского тракта. По словам представителей девелопера, вся документация уже передана в администрацию города.

«Нами разработана полностью проектно-сметная документация на улицу Геологическую, прошла экспертиза государственная и проект передан безвозмездно городу для включения его в адресно-инвестиционную программу округа. Этот проект - выезд на объездную дорогу на Югорский тракт имеет очень большое значение и для развития близлежащих микрорайонов», – рассказал заместитель директора службы заказчика «Северстроя» Айрат Лукманов.

Помимо этого, «Северстрой» разработал проект планировки кварталов, прилегающих к продолжению улицы Геологической. Там может появиться малоэтажная застройка, детские сады, школы и парк «Озеро», который в компании называют аналогом московского парка «Зарядье».

Представители «Северстроя» также сообщили подробности и о проекте историко-культурного центра, о котором стало известно во время сургутской итоговой форсайт-сессии «Югра-2024», прошедшей в конце августа. Застройщик предполагает организовать центр на цокольном этаже жилого комплекса «Возрождение».