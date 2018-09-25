​Тюменская область заключила соглашения о сотрудничестве с четырьмя потенциальными инвесторами

У Тюменской области может появится четыре новых инвестора. На нефтегазовом форуме агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписало соглашения о сотрудничестве с группой компаний «Альт-Инвест», группой компаний «МКС», компанией «Урал НПО Сервис» и представителем французской производственной компании Group LeblancGroup.

«Сохранять темпы инвестиционного развития в условиях нарастающей конкуренции за внимание инвестора – одна из наших основных задач. Сегодня индустриальные парки являются универсальным компонентом региональной экосистемы. Это наиболее эффективный инструмент, позволяющий нам удерживать лидирующую позицию национального рейтинга состояния инвестиционного климата и отрабатывать новые формы поддержки бизнеса, для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности региона как инвестиционной площадки», – прокомментировал итоги работы агентства в рамках ТНФ-2018 губернатор Тюменской области Александр Моор.

Представители все четырех компаний заявили, что Тюмень является очень перспективным регионом для развития. Однако директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец подчеркнула, что хоть соглашения и закрепляют намерения и определяют направления сотрудничества, однако компания еще предстоит пройти все предусмотренные законодательством процедуры для получения статуса резидентов: «На площадках парков сконцентрирован и эффективно применяется максимально широкий спектр мер поддержки бизнеса, предлагаемый Тюменской областью. После получения статуса резидентов индустриальных парков мы сможем предложить компаниям-инвесторам аренду земли, одну из самых низких по стране, и займы под ноль процентов годовых, кроме того, они смогут воспользоваться налоговыми льготами, помощью в приобретении оборудования и возмещением затрат на лизинг».