​Тюменский бизнес получит финансовую поддержку в 700 млн рублей

Тюменский бизнес получит финансовую поддержку по новой форме, пишет РБК со ссылкой на заявление губернатора области Александра Моора.

«С 2019 года мы будем предоставлять лизинг под 3 процента годовых. Эта программа будет реализовываться через уполномоченную лизинговую компанию. Тот объем средств, который мы предусмотрели, позволит в следующем году приобрести оборудования на сумму более 700 млн рублей», — рассказал губернатор.

Он также напомнил, что в Тюменской области уже работает такая форма поддержки, как компенсация первоначального взноса по лизингу. Благодаря ей субъекты малого и среднего бизнеса, а также промышленные предприятия могут вернуть 100 процентов первоначального взноса.

«Это исключительно эффективное мероприятие. Всего с 2010 года поддержку получили 1516 субъектов, которые приобрели более 5 тыс. единиц оборудования и техники на сумму более 16 млрд рублей. Конечно же, такую форму поддержки мы будем продолжать», — подчеркнул Моор.

Однако стоит учитывать, что такая поддержка по лизингу оказывается только на реализацию инвестиционных или импортозамещающих проектов.